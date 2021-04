La carte mère MSI AMD B450 Gaming Plus Max chute à moins de 80 € chez Rue du Commerce

Si vous êtes à la recherche d’une carte mère qui bénéficie des dernières optimisations en terme de structure, ce modèle devrait vous plaire. En effet en plus de son prix de 79,90 €, elle a de nombreux atouts pour faire tourner parfaitement votre machine.

Remise de 20% sur la carte mère MSI AMD B450 Gaming Plus Max

Cette carte mère au design intuitif va vous permettre de la personnaliser en y associant les composants de votre choix. Ainsi sans difficulté vous pourrez y installer vos périphériques.

Pour une expérience gaming optimale, il faut aussi une bonne température et cette carte MSI intègre un radiateur aux dimensions plus larges pour éviter la surchauffe. La fonction Total Fan Control vous permettra en plus de contrôler les ventilateurs connectés à la carte mère. Les composants de la carte mère sont soigneusement sélectionnés afin d’éviter la déformation et l’usure prématurée.

Toutes les normes de stockage de dernière génération permettent d’utiliser des périphériques de stockages rapides, ainsi les jeux se lancent plus rapidement ce qui vous permettra d’être en avance sur vos adversaires. Toutes les fonctionnalités sont optimisées pour les gamers et les professionnels, de quoi assurer une fluidité parfaite pour vos parties.