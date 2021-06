La carte microSD SanDisk 256 Go pour Switch est à 38 € chez Amazon

La carte microSD SanDisk pour Switch bénéficie d’une belle remise et passe de 93,99 € à 38,23 €.

Si vous avez besoin de stockage pour votre Nintendo Switch c’est le moment de profiter de ce bon plan durant le Prime Day. En effet, la carte microSD Sandisk 256 Go passe de 93,99 € à 38,23 € soit une réduction de 60 %.

MicroSD Sandisk pour Nintendo Switch à prix bas chez Amazon

Pour le Prime Day, cette carte microSD Sandisk 256 Go pour Nintendo Switch est donc à un tarif très spécial. Jusque demain, vous la payerez seulement 38,23 € au lieu de 93,99 €. Autre avantage, vous pourrez en plus bénéficier de la livraison gratuite à votre domicile.

La carte microSDXC SDSQXAO-256G-GNCZN a une vitesse de lecture de 100 Mo/s et d’une vitesse de lecture de 90 Mo/s. Grâce à elle, vous pourrez stocker des jeux numériques ainsi que des contenus supplémentaires comme des captures et des enregistrements d’écran. Ainsi tous vos jeux favoris seront stockés au même endroit, il ne vous restera plus qu’à insérer la carte pour commencer ou continuer vos parties.

Pour ceux qui l’ignorent encore, le Prime Day se termine ce soir et cette bonne affaire avec. Il ne faudra donc pas perdre trop de temps pour faire votre panier. Si vous souhaitez le compléter, n’hésitez pas à y rajouter l’enceinte JBL Charge 4 à 95 € ou le pack montre connectée Huawei et la balance Scale 3 à 199 €.