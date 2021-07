La Casa de Papel saison 5 : nouveau teaser angoissant avant la bande-annonce le 2 août

Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de découvrir la saison 5 de La Casa de Papel qui reprendra exactement là où la saison 4 s’était arrêtée. Pour se rafraîchir la mémoire, le dernier épisode nous a laissés sur une scène oppressante. L’inspectrice Alicia Sierra connue pour être impitoyable et terriblement sadique avait retrouvé Le Professeur qui était pourtant caché. Elle le tenait en joue et les fans ne savaient pas si elle allait l’exécuter ou non.

Le Professeur dans la saison 5 de La Casa de Papel – Crédit : Netflix

Il y a quelques mois, Netflix a annoncé avec une minute de vidéo la date de la saison 5 de Money Heist qui débarquera sur la plateforme de streaming le 3 septembre . On y voit les braqueurs qui ont des noms de ville se faire attaquer dans la Banque d’Espagne tandis que Le Professeur est menotté sur une chaise. Il n’a donc pas été exécuté, mais il est en très mauvaise posture.

Le Professeur survivra-t-il à la saison 5 de La Casa de Papel ?

Netflix vient de partager sur Twitter un nouveau teaser de seulement quelques secondes pour faire monter la hype auprès des joueurs. Il en a aussi profité pour annoncer que la bande-annonce officielle de la saison 5 arrivera le 2 août. En attendant, que nous révèle ce teaser ?

On aperçoit Le Professeur qui n’est plus menotté sur une chaise, mais enchaîné à celle-ci avec un air terrifié. Les fans n’ont pas l’habitude de le voir dans un tel état. En effet, il est toujours réfléchi, méthodique et calme lors des braquages. De plus, le compte Netflix a aussi mis en description de cette vidéo : « Échec et mat, Professeur ? ». Le destin de ce dernier est vraiment incertain pour cette saison 5.

Enfin, la série phénomène revient sur Netflix le 3 septembre pour la première partie de la saison 5, puis le 3 décembre pour la deuxième et dernière partie. La bande-annonce de la saison finale de La Casa de Papel, ou Money Heist, sera en ligne le 2 août.

