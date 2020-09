LA Comic Con 2020 : la convention n’est pas annulée en dépit des inquiétudes face au coronavirus

Alors que la majorité des évènements et des conventions cette année se sont tournés vers le digital à cause du coronavirus et ont été diffusés en ligne ou le seront prochainement, l’édition 2020 du Comic Con de Los Angeles ne fermera pas ses portes.

Photo prise lors du LA Comic Con 2019 – Crédit : LA Comic Con

Le salon du Comic Con est une référence dans le monde de la pop culture. Initialement dédié aux comics américains, le Comic Con s’est diversifié au fil des années et nous retrouvons maintenant du cinéma, des jeux vidéo, des séries, du cosplay, etc. Nous venons d’apprendre que le Comic Con de Los Angles, aussi appelé LA Comic Con 2020, ne sera ni annulé, ni numérisé. Il se tiendra au centre de conventions de Los Angeles du 11 au 13 décembre.

Les organisateurs du LA Comic Con assurent prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires

Le directeur général de LA Comic Con, Chris DeMoulin, a expliqué via un communiqué officiel que toutes les mesures nécessaires ont été prises avec le département de la santé publique de Los Angeles. Par exemple, le centre des conventions a été loué en entier (environ 111 000 m2). Cela permettra d’offrir aux visiteurs plus d’espace. De plus, les journées seront coupées en deux sessions de 5 heures afin d’effectuer « un nettoyage industriel avant, entre et après ».

Bien entendu, le LA Comic Con sera annulé pour de bon si la situation sanitaire se dégrade aux États-Unis, et plus particulièrement à Los Angeles, d’ici le mois de décembre. Si c’est le cas, il sera probablement diffusé en ligne comme le Comic-Con at Home qui était à l’origine le Comic-Con de San Diego.

Avec la pandémie de Covid-19, de nombreuses conventions à travers le monde ont décidé de fermer leurs portes. La plupart se sont tournées vers le digital avec des conférences en ligne et souvent diffusées en direct. Par exemple, le Comic-Con de New York a collaboré avec YouTube afin de proposer du contenu aux spectateurs. C’est d’ailleurs grâce à ces épisodes que le réalisateur de Mad Max Fury Road avait déclaré que l’avenir de Furiosa est encore incertain. Pour d’autres évènements, les organisateurs ont simplement décidé de les annuler. C’était par exemple le cas avec le salon de l’E3 2020 qui a été annulé en mars.

