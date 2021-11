La Famille Addams fête ses 30 ans, premières images de Spider-Man : No Way Home, la Surface Laptop SE est une bonne surprise, c’est le récap’

Christina Ricci revient sur sa séquence favorite de La Famille Addams à l’occasion des 30 ans du film culte, John Campea a dévoilé des photos de Spider-Man : No Way Home en ligne sur Twitter, Microsoft propose enfin un ordinateur ultraportable avec sa Surface Laptop SE, c’est le récap’ du jour.

La séquence favorite de Christina Ricci est sûrement la plus gore (et drôle)

À l’occasion du 30ème anniversaire du film culte La Famille Addams, Christina Ricci s’est exprimée sur ce rôle de Mercredi qui l’a fait connaître et a dévoilé sa séquence favorite. Dans une interview, elle a expliqué se souvenir parfaitement de cette scène dans l’école, aussi gore qu’amusante. Elle déclare « […] C’était si drôle. Nous avions des tubes le long de jambes et des prothèses. Le sang giclait partout, c’était juste génial ».

Christina Ricci, une Mercredi incomparable ! – Crédit : Orion Pictures

Spider-Man : No Way Home : les images en fuite seraient vraies

Des images dévoilant le futur Spider-Man : No Way Home ont été dévoilées sur Internet : on y découvre notamment Holland, Maguire et Garfield réunis dans un premier cliché dans leur costume respectif sur un échafaudage. Le Youtubeur et critique de cinéma John Campea a révélé en direct être la personne qui a posté les photographies. Ce-dernier explique les avoir retirées au bout de 5 minutes après avoir été contacté par un « par un studio dont le nom contient la lettre S. », ne voulant pas spoiler. Le coup de fil en question pourrait provenir de SonyPictures, mais les studios n’ont encore rien confirmé.

Montage réunissant les 3 Spider-Man – Crédits : Sonypictures, Marvel, Disney

La Surface Laptop SE de Microsoft offre un bon rapport qualité/prix

Microsoft s’intéresse enfin aux ordinateurs ultraportables et présente sa Surface Laptop SE. Le constructeur s’attaque ici directement aux Chromebook de Google en proposant une machine possédant de très bonnes caractéristiques pour un prix raisonnable et attractif de 250 euros. La Surface Laptop SE sera propulsée par un Intel Celeron N4020 ou N4120 selon la configuration, possédera 5 ou 8 Go de RAM et une capacité de stockage eMMC de 64 ou 128 Go.

