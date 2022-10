La Fibre à moins de 16€/mois pendant encore quelques jours chez Bouygues Telecom

Vous avez encore quelques jours pour profiter de la Bbox must Fibre de Bouygues Telecom à prix mini ! On vous explique tous les avantages de l’offre ci-dessous.

Bouygues Telecom vous propose une offre exceptionnelle jusqu’au 23 octobre prochain : la Bbox must Fibre pour seulement 15,99€/mois pendant un an, contre 22,99€/mois habituellement. Vous économisez ainsi pas moins de 84€ sur votre abonnement Internet !

Précisons que la Bbox must est avec 12 mois d’engagement et qu’elle passe à 40,99€/mois après un an d’abonnement. Elle inclut également les services suivants :

La fibre optique + WiFi 5 (débits jusqu’à 1Gb/s en téléchargement et 700Mb/s en envoi)

La TV sur smartphone et tablette avec l’application B.tv

La TV avec plus de 180 chaînes, un décodeur TV Bbox 4K et 100h d’enregistrement

La téléphonie fixe avec les appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 destinations

Bouygues Telecom peut résilier votre offre à votre place !

En prime, si vous êtes intéressé par l’offre, vous pouvez la souscrire et laisser Bouygues Telecom résilier votre ancienne offre à votre place. En effet, lors de votre souscription chez Bouygues Telecom, il vous suffit de donner votre code RIO fixe (récupérable en appelant le 3179). Ce dernier va ainsi pouvoir récupérer votre numéro de ligne fixe chez votre ancien opérateur et ce faisant, il va résilier votre ancienne offre sans que vous n’ayez rien à faire de plus.

Aussi, Bouygues Telecom vous propose jusqu’à 100€ de remboursement sur vos frais de résiliation. Ainsi, vous pouvez souscrire chez Bouygues Telecom même si vous êtes encore engagé auprès de votre ancien opérateur.

Enfin, précisons qu’avec Bouygues Telecom, vous profitez des avantages suivants :

L’installation gratuite de la fibre chez vous

L’Internet garanti dès le 1er jour grâce à une clé 4G (et 100Go inclus)

Une couverture WiFi au top et la possibilité d’effectuer des diagnostics WiFi depuis l’application Bouygues Telecom

100€ de remboursement sur les frais de résiliation de votre ancien fournisseur

