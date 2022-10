La fin tragique de Mourir peut attendre, le premier écran PC coulissant de Samsung, une PS5 plus légère et plus petite, c’est le récap’ de la semaine￼

Si vous prévoyez de vous procurer le nouveau modèle de la Playstation 5, vous serez heureux d’apprendre qu’elle sera désormais équipée d’une puce Oberon Plus. Alors que la saison 4 de The Mandalorian est déjà évoquée par les acteurs de la série, Bespin Bulletin partage des images des coulisses de la future série Star Wars: Skeleton Crew. Enfin, on vous parle du tout premier écran PC coulissant dévoilé par Samsung Display lors du Keynote Intel Innovation 2022.

James Bond: Mourir peut attendre : une fin tragique audacieuse

Attention, spoiler en approche

Les producteurs du dernier James Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, ont expliqué dans les colonnes d’Empire, leur choix audacieux quant à la fin de Mourir peut attendre. Ils sont revenus sur leur décision de sacrifier l’agent 007, interprété pour la dernière fois par Daniel Craig. Les producteurs ont révélé avoir dû « convaincre le studio ». Reste à savoir qui remplacera Daniel Craig dans le prochain film de la franchise.

Lire > James Bond Mourir peut attendre : pourquoi une telle fin tragique ?

James Bond: Mourir peut attendre © MGM

Des nouvelles de la prochaine révision de la PS5

La Playstation 5 est sur le point de recevoir une nouvelle révision. Elle sera désormais propulsée par une puce Oberon Plus, gravée en 6 nm par TSMC, qui remplacera la puce graphique de 7 nm de la PS5 d’origine. La future console sera 6% plus légère, plus petite et mieux refroidie. Il se pourrait que ce nouveau modèle, intitulé CFI-1202, soit également moins coûteux.

Lire > PS5 : le nouveau modèle, plus léger, embarquera un nouveau SoC

PS5 (image libre de droits)

De nouvelles images de la future série Star Wars: Skeleton Crew

La future série Star Wars: Skeleton Crew, qui arrivera sur Disney+ en 2023, se dévoile dans une nouvelle vidéo de tournage. Dans ces images, capturées par le Bespin Bulletin à la California State University, on découvre un cascadeur tourner brusquement son speeder avant d’en être éjecté.

Lire > Star Wars Skeleton Crew : un speeder s’écrase dans cette première scène de tournage

© Disney

Des nouvelles de la saison 4 de The Mandalorian

Alors que l’on découvrira la saison 3 de la série The Mandalorian l’an prochain, Pedro Pascal et Emily Swallow évoquent déjà la quatrième saison. Les deux interprètes ont profité d’une interview croisée pour parler de l’intrigue future et des enjeux potentiels de la future saison.

Lire > The Mandalorian : Pedro Pascal dévoile ses idées pour la saison 4

The Mandalorian © Lucasfilm

Samsung dévoile son premier écran PC coulissant

Samsung Display a profité du Keynote Intel Innovation 2022 pour lever le voile sur son prototype « du premier écran coulissant de 17 pouces au monde pour PC ». L’appareil disposera d’un écran de 13 pouces capable de s’étendre jusqu’à 17 pouces. Nous ne connaissons malheureusement rien des caractéristiques techniques de ce panneau d’affichage, ni même s’il arrivera réellement un jour sur le marché.

Lire > Samsung dévoile le premier écran OLED coulissant au monde pour PC

L’écran coulissant de Samsung et d’Intel © Samsung

Nos dossiers de la semaine

Amazon Prime Video : le catalogue du mois d’octobre

Septembre s’achève et il est désormais temps de découvrir le catalogue du mois d’octobre d’Amazon Prime Video. Le service de streaming proposera de nombreux films, séries et documentaires à ne louper sous aucun prétexte ! The Sound of 007, Run Sweetheart Run, The Devil’s Hour, rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir le programme des semaines à venir.

Lire > Amazon Prime Video octobre 2022 : tous les nouveaux films, séries et documentaires

Crédit : Amazon Studios

The Last of Us : on vous dit tout !

Le célèbre jeu vidéo The Last of Us, sorti en 2013, aura bientôt droit à son adaptation en série sur HBO. Si vous êtes fans du jeu d’action-aventure, n’hésitez pas à consulter notre actu dédiée à la future série télévisée. Casting, bande-annonce, scénario, date de sortie possible, on vous partage toutes les infos !

Lire > The Last of Us : casting, bande-annonce, scénario, liens avec le jeu, que faut-il attendre de la série HBO ?

The Last of Us sur HBO © elilusionista.cl sur Instagram

Découvrez notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil de 2022

À la recherche de nouveaux écouteurs sans fil ? Ce dossier est fait pour vous ! Afin de vous aider à choisir les écouteurs true wireless les plus adaptés à vos besoins et à votre budget, nous avons sélectionné les meilleurs modèles disponibles sur le marché en 2022. Suivez le guide et découvrez les meilleurs écouteurs pour le sport, pour le jeu vidéo, ou encore pour les utilisateurs iOS.

Lire > Ecouteurs sans fil : notre comparatif des meilleurs true wireless de 2022