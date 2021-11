La Fire TV Stick est à petit prix avant le Flack Friday

Chez Amazon et chez Boulanger, vous allez pouvoir profiter de ce bon plan pour acheter la Fire TV Stick en version classique ou en 4K. La version classique est à 22,99 € au lieu de 39,99 € et la version 4k est à 33,99 € au lieu de 59,99 €.

La Fire TV Stick est déjà en promo chez Amazon et chez Boulanger

Inutile d’attendre le Black Friday qui aura lieu à la fin du mois pour acheter la Fire TV Stick. En effet, Amazon et Boulanger proposent déjà une belle promo sur le produit en question. Ainsi, la version classique passe à 22,99 € au lieu de 39,99 € et la version 4K passe à 33,99 € au lieu de 59,99 €.

Pratique et simple d’utilisation, la télécommande vocale Alexa va vous permettre d’accéder à vos applications préférées, gérer le son et la mise hors et sous tension. A vous de décider ce que vous souhaitez regarder et comment vous voulez le regarder.

Pour l’utiliser, il vous suffit de brancher directement l’appareil sur le port HDMI de votre téléviseur, que vous soyez à votre domicile ou en déplacement vous pourrez emporter avec vous votre Fire TV Stick et regarder vos programmes habituels.