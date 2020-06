La future Tesla Roadster et la Porsche Taycan mises côte à côte en vidéo

Afin de mieux se rendre compte du gabarit respectif des deux sportives électriques, un internaute a pris le temps de modéliser et de mettre à l’échelle la Porsche Taycan et la Tesla Roadster. La différente est flagrante.

Crédits : Alborz.Design

Il n’est pas toujours facile de se rendre compte du gabarit des véhicules que l’on ne voit qu’en croquis ou que sous la forme de concept-car. Ainsi, un internaute avait utilisé la réalité augmentée pour montrer que le Cybertruck tenait à peine dans un garage standard, ce qui avait fait dire à Elon Musk qu’il serait réduit de 3 % avant qu’il ne revienne en arrière.

La Taycan parait massive à côté de la Roadster

Il est donc utile de mettre 2 voitures côte à côte pour mieux se rendre compte de leurs dimensions. Alborz.Design est un studio spécialisé dans la modélisation et la création d’images et de vidéos. L’une de leurs dernières créations est une vidéo montrant ensemble la future Roadster de Tesla et l’actuelle Taycan de Porsche, deux sportives électriques qui ne manqueront pas d’être comparées dans les années à venir.

En effet, en plus de représenter la sportivité électrique, la Porsche Taycan Turbo S et la Tesla Roadster visent également le même type de public. La première est vendue 185 000 dollars aux États-Unis quand la seconde devrait y être vendue 200 000 dollars. Bien sûr, la Roadster est plus sportive en couvrant le 0 à 60 miles par heure en seulement 1,9 seconde, ce qui lui a valu une place dans le classement des 10 voitures électriques les plus rapides du monde, contre 2,4 secondes pour la Taycan Turbo S.

Mais il y a des différences plus importantes encore. La première, celle qui pourrait faire pencher la balance pour bon nombre de familles, est que la Taycan, bien qu’étant un coupé, offre 4 places. La Roadster n’en offre que 2. L’autre différence est la disponibilité. Il est déjà possible de s’offrir une Taycan, même si Porsche a visiblement des problèmes pour répondre à la demande. La Roadster, quant à elle, était promise pour 2020, mais pourrait bien n’arriver qu’en 2022 voire 2023.

Source : InsideEVs