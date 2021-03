La Game & Watch Super Mario Bros pour les fans passe à 38 € chez Amazon

Avis aux amateurs, la Game & Watch est de retour chez Amazon et son prix est tout aussi intéressant. Grâce à une remise de 36 %, la Game & Watch est actuellement à 38 € au lieu de 60 €. A ce prix il serait dommage de passer à côté.

La Game & Watch Super Mario Bros à prix cassé chez Amazon

Si vous êtes fan de retrogaming, ce bon plan est fait pour vous. En effet lancé pour les 25 ans du jeu vidéo Super Mario Bros, cette mini console rétro reste un incontournable.

La Game & Watch version 2020 reprend le design de celle de 1988 et les dimensions restent identiques soient 11,2 x 6,7 x 1,2 cm, plus petite qu’un smartphone vous pourrez l’emporter partout avec vous. Son design est au top avec ses couleurs bordeaux et or et des finitions en métal brossé doré.

La Game & Watch dispose de peu de fonctions, elle indiquera uniquement l’heure lors de l’affichage puis vous pourrez sélectionner votre jeu. Vous y retrouverez Super Mario Bros 1 et 2 et le jeu historique Ball figurant sur la première Game & Watch.

Cet achat est donc forcément plus un achat de cœur qui vous fera replonger dans vos jeunes années, ici on ne s’attend pas à être décoiffé par les performances de la console. Avec Amazon, vous ferez donc une belle économie puisqu’elle est actuellement à 38 € seulement.