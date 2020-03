La GDC 2020 annulée à cause de Covid-19 reviendra en août

Comme de très nombreux autres évènements, la Game Developpers Conference a été annulée par crainte de l’épidémie de coronavirus. Toutefois, les organisateurs travaillent à un nouvel évènement cet été, à plus petite échelle.

Crédits : GDC

Informa Tech, l’organisateur de la GDC ou Game Developpers Conference a annoncé une version plus intime de la grand-messe des développeurs de jeux qui aurait dû se tenir en mars, mais qui a été annulée à cause de la pandémie Covid-19. Cette « GDC Summer » se tiendra du 4 au 6 août.

Vers une GDC Summer du 4 au 6 août

On se le rappelle, la GDC a été l’un des premiers évènements high-tech annulés par crainte de l’épidémie Covid-19, qui a depuis été requalifiée en pandémie par l’OMS. Avant lui, le Mobile World Congress avait été le seul à être annulé. Depuis, tous les évènements ont été repoussés, annulés ou ont migré en ligne, ce que soit Google I/O, le festival SXSW, la conférence Facebook F8 et même l’E3, le plus grand salon du jeu vidéo.

Plutôt que d’annuler purement et simplement la GDC 2020, Informa Tech avait annoncé vouloir repousser la conférence à l’été. C’est ce qui vient d’être confirmé aujourd’hui avec la préparation de la GDC Summer. Elle est prévue pour avoir lieu au même endroit, au Moscone Center à San Francisco, mais cette fois sur seulement 3 jours, du 4 au 6 août. Les organisateurs veulent la voir comme « une unique expérience de la GDC » qui ne remplacera pas la GDC 2021.

Malgré une taille revue à la baisse, cette GDC Summer est prévue pour fournir aux exposants et visiteurs les mêmes échanges que celle de la GDC de mars. Toutefois, la liste des entreprises présentes n’est pas encore connue. Les organisateurs affirment rester en contact avec les autorités sanitaires pour assurer l’évènement, tout en restant confiants que ce nouvel évènement ne soit pas une nouvelle fois annulé. En attendant, on pourra regarder la version en ligne du Festival des Jeux Indépendants et du Game Developers Choice Awards qui aurait dû se tenir durant la GDC 2020.

Source : TechRadar