La Google Nest Mini est à moins de 30 €

Chez Darty, c’est le moment de profiter de ce bon plan pour acheter l’enceinte connectée intelligente Google Nest Mini. En effet, elle passe à seulement 29,99 € au lieu de 59,99 € soit une belle remise immédiate de 30 €.

Enceinte intelligente Google Nest Mini à petit prix chez Darty

Il y a quelques mois, l’enceinte bénéficiait déjà d’une promotion mais elle n’était pas descendue à un tarif aussi bas qu’aujourd’hui. Si vous n’aviez pas craqué, c’est le moment de valider votre panier et d’effectuer votre commande puisqu’elle passe à moins de 30 € et plus précisément à 29,99 € chez Darty.

Concernant la Google Nest Mini, elle vous sera d’une grande aide dans votre quotidienne puisqu’elle vous permettra d’écouter votre musique préférée, de connaître la température avant de sortir de chez vous, de découvrir les actualités ou encore de programmer vos alarmes. Pour le fonctionnement de vos autres objets connectés, vous pourrez les relier directement à l’enceinte intelligente.

Côté design, son style simple et épuré s’adaptera facilement à toutes vos pièces et à tous les intérieurs. Si vous le souhaitez, vous pourrez également fixer la Google Nest Mini à votre mur.

Toutefois si ce modèle ne correspond pas à vos attentes, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures enceintes connectées.