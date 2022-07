La GoPro HERO8 Black avec ses accessoires est à 279 €

Chez Amazon, l’ensemble GoPro HERO8 bénéficie d’une belle réduction et passe à 279 €.

Les vacances approchent pour beaucoup et certains souhaitent immortaliser leurs futurs exploits sportifs. Si le matériel vous fait défaut, vous allez tout de suite pouvoir profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet, l’ensemble GoPro HERO8 Black est en ce moment à 279 € au lieu de 379 € soit une remise de 100 € tout rond.

Ensemble GoPro HERO8 Black > 279 € chez Amazon

La camera GoPro HERO8 Black avec accessoires est à prix réduit

Avec ce matériel performant, les créateurs en herbe vont pouvoir immortaliser leurs plus beaux moments pour ensuite partager leurs exploits avec leurs proches et leurs amis. C’est d’autant plus le moment de profiter de ce bon plan puisque chez Amazon, vous allez pouvoir bénéficier d’une belle réduction de 100 €. Ainsi, l’ensemble GoPro HERO8 passe à 279 € au lieu de 379 €.

Toutefois, vous souhaitez certainement connaître les détails techniques avant de valider votre achat. Concernant le produit en question, sachez que la caméra est étanche, que vous aurez la possibilité de filmer en Full HD et en 4K à 30, 60 ou 120 fps. Plusieurs modes disponibles vous permettront de choisir celui le plus adapté à votre situation. L’ensemble comprend la GoPro, une batterie rechargeable, un boitier de protection ainsi qu’un étui de transport.