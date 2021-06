La Huawei Watch GT2 Sport bénéficie d’une réduction de 40 % chez Darty

Chez Darty, la montre Huawei Watch GT2 Sport est en réduction et passe donc de 229,99 € à 139,99 €.

Même si le Prime Day est maintenant terminé, il y a toujours la possibilité de faire de bonnes affaires chez d’autres marchands. Chez Darty, c’est la montre connectée Huawei Watch GT2 Sport 46 mm qui est en promotion. Son prix passe de 229,99 € à 139,99 € soit une très belle réduction de 40 %.

La montre Huawei Watch GT2 Sport à prix réduit chez Darty

Si ce modèle vous intéresse depuis un moment, mais que le seul frein qui vous empêchait de valider votre commande était le prix, c’est donc une bonne nouvelle aujourd’hui pour vous. Chez Darty, la montre Huawei Watch GT2 Sport 46 mm bénéficie d’une réduction très attirante de presque 40 %, autant dire un facteur qui va certainement faire pencher la balance.

Cependant, pour ceux qui ne connaissent pas ce produit, voici plus de détail sur ses caractéristiques techniques. Elle possède un écran AMOLED de 1.39 pouce et son processeur est un SoC maison kirin A1. Elle propose de nombreuses fonctionnalités comme le capteur de fréquence cardiaque, le capteur de luminosité, le capteur de pression d’air, un baromètre et un altimètre. A votre poignet, elle sera votre coach sportif avec pas moins de 85 modes d’entrainement, grâce à elle vous pourrez suivre votre évolution sportive. L’autonomie sera très appréciée, car la montre peut tenir jusqu’à 14 jours sans recharge.

