La Keynote Apple de ce 8 mars en direct, c’est ici.

Apple vient d’envoyer des invitations pour son premier événement de 2022, Peek Performance. Si vous voulez faire partie des premières personnes au courant de toutes les nouvelles officielles d’Apple pour 2022, ne passez pas à coté de cette diffusion. Et pour vous éviter d’avoir à chercher l’accès, nous glissons pour vous un lien pour accéder à la vidéo en direct dans cet article. Vous pouvez également sur ce lien activer un rappel pour vous assurer d’être là en temps et en heure.

Logo de la Keynote Apple du 8 mars 2022 – Crédits : Apple

La vidéo streaming YouTube auquel nous vous donnons accès ici est la même que celles diffusées via d’autres sites. Ainsi, les puristes peuvent préférer y accéder directement sur le site d’Apple. Tout comme avec YouTube, avec le site Web Apple Events, vous pouvez regarder l’événement en direct sur un Mac, un iPhone, un iPad, un PC ou tout autre appareil doté d’un navigateur Web. De la même manière, le site Web Apple Events fonctionne dans Safari, Chrome, Firefox et d’autres navigateurs principaux. Une troisième option concerne Apple TV. Cette application diffusera également en direct l’événement.

Le lien pour visionner la Keynote Apple de ce 8 mars en direct

De nombreuses mises à jour et nouveauté sont attendues

Le programme sera chargé pour cette nouvelle intervention. Si Apple garde toujours ses secrets jusqu’à la dernière minute, de nombreuses fuites et déductions nous permettent de savoir plus ou moins à quoi s’attendre pour cette Keynote du 8 mars.

Nous devrions découvrir l’iPhone SE 3, peut-être à moins de 200 euros, et prenant enfin en charge la 5G. L’iPad Air 5 est également attendu avec une puce A15. Aussi un MacBook Pro M2 plus abordable devrait faire son apparition. Une nouvelle version du MacBook air et mini sont à attendre sachant qu’Apple a pour habitude de proposer une amélioration de ces modèles chaque année. Restent les nombreux accessoires et mises à jour logiciels qu’Apple nous fera le plaisir de dévoiler ce soir.

Quant au tout nouveau modèle, le Mac Studio, dont les informations viennent de fuiter en ligne, il faudra peut-être patienter. Les experts, pour la plupart, n’imaginent pas que son lancement sera effectué au cours de cette Keynote. Dans le meilleur des cas, nous aurions droit à une légère présentation du projet.

Source : Macrumors