La Kindle Paperwhite est à 99 € chez Amazon

Grâce à Amazon vous allez pouvoir acheter une liseuse Kindle Paperwhite pour moins de 100 €. Que ce soit pour offrir ou pour vous, c’est un prix très intéressant à ne pas rater.

La liseuse Kindle Paperwhite à 99 €

Bien évidemment, les vrais lecteurs diront que rien ne remplace un livre : son authenticité, l’odeur des pages, le toucher et nous sommes bien d’accord. Cependant lors de vos déplacements dans les transports ou encore lorsqu’il faut patienter un certain temps dans une salle d’attente la liseuse est quand même avantageuse. Elle ne prend pas de place, elle contient plusieurs livres et surtout elle est toute légère et compacte dans votre sac.

La liseuse Kindle Paperwhite est également résistante à l’eau, et son écran de 300 ppp sans reflets vous permettra de lire tranquillement au bord de votre piscine ou même sur la plage pendant vos vacances.

La Kindle version 8 Go est donc à 99 € mais si vous êtes plutôt tenté par la version 32 Go sachez qu’elle bénéficie également d’une remise puisqu’elle est à 129,99 € au lieu de 159,99 €.

Si certains arguments ont réussi à vous convaincre en voici un dernier pour les plus hésitants : son prix. Chez Amazon, la liseuse Kindle Paperwhite est au petit prix de 99 € au lieu de 130 € habituellement. Vous n’êtes toujours pas convaincu ? Un petit bonus qui concerne la livraison, elle sera gratuite puisque vous dépasser la barre des 25 €.

Si le doute persiste vous pouvez consulter notre comparatifs des meilleures liseuses et faire votre choix tranquillement.