La Kindle Paperwhite passe à moins de 100 €

Vous avez entendu parler de cette nouvelle liseuse mais le prix vous freine. Si c’est le cas, c’est le moment car chez Amazon, la Kindle Paperwhite passe à 99,99 € au lieu de 139,99 € soit une économie immédiate de 40 %.

Si vous souhaitez changer votre ancienne liseuse pour bénéficier des nouvelles options, vous allez pouvoir dès maintenant valider votre commande. Chez le géant américain, la liseuse Kindle Paperwhite voit son prix chuter de 40 € et donc passer sous la barre des 100 € soit à 99,99 € plus précisément.

Toutefois, avant de vous décider, vous voulez certainement connaître les nouveautés apportées sur cette nouvelle liseuse. En vente depuis maintenant un an environ, ses modifications portent essentiellement sur son écran. Désormais, il est plus grand avec ses 6,8 pouces, il est également anti-reflet avec une luminosité plus importante de 10 %. L’autre changement concerne l’apparition de l’USB-C, avec un temps de chargement qui prendra 2,5 heures grâce à l’adaptateur secteur de 9W. Une fois la batterie chargée, vous pourrez emporter votre liseuse partout avec vous et l’utiliser pendant environ 10 semaines.