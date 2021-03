La Lamborghini Urus bat le record de vitesse sur la glace au lac Baïkal en Russie

Conduite par le spécialiste de Days of Speed Andrey Leontyev, la Lamborghini Urus a atteint une vitesse maximale de 298 km/h, établissant un nouveau record de vitesse sur glace.

Lamborghini Urus – Crédit : Carscoops

Avec une vitesse de pointe de 298 km/h, le Lamborghini Urus, a dépassé de 18 km/h le précédent record. Celui-ci était détenu par le Jeep Grand Cherokee Trackhawk en 2019. Le SUV américain avait atteint une vitesse maximale de 280 km/h. Le SUV italien avait été présenté en 2017 par Lamborghini, à un tarif de départ de 200 000 euros.

Le V8 de 650 ch de l’Urus est un peu moins puissant que le Trackhawk qui développe lui 707 ch. Cependant, le moteur de l’URUS lui confère un meilleur rapport poids/puissance, ce qui favorise les accélérations.

Le conducteur de l’Urus n’est autre qu’Andrey Leontyev, 18 fois détenteur du record russe Days of Speed. Les Days of Speed sont un événement annuel en Russie. Celui-ci se déroule sur l’un des plans d’eau les plus spectaculaires de la planète. En effet, le lac Baïkal contient le plus grand volume d’eau douce liquide sur Terre. Parfois surnommé « Perle de Sibérie », la transparence de ses eaux permet une visibilité parfaite jusqu’à 40 mètres de profondeur.

La Lamborghini Urus décroche le record pour sa première participation

C’était la première fois qu’une voiture du constructeur italien participait aux Days of Speed, ce qui en fait un record encore plus impressionnant. En plus d’atteindre les 298 km/h en vitesse de pointe, le SUV haut de gamme a également établi un record sur 1 000 mètres avec une vitesse moyenne de 114 km/h depuis un départ arrêté. Les deux records ont été supervisés par la FIA et la Fédération automobile russe. Les résultats officiels seront publiés en avril.

Aujourd’hui, 4 ans après sa présentation, l’Urus fait toujours partie des SUV les plus rapides du marché, avec une vitesse de pointe de 305 km/h. On espère que Lamborghini va bientôt proposer une version électrique de son véhicule, qui pourrait s’inspirer du concept du designer Fernando Pastre Fertonani. Un tel véhicule pourrait concurrencer les Tesla Model X de Tesla, qui ont récemment fait l’objet d’une refonte majeure.

Source : Carscoops