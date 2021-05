La liseuse Kobo Forma est à 220 € chez Cdiscount

La liseuse est idéale pour lire partout, en effet plus besoin d’emporter vos livres imposants dans votre sac. Chez Cdiscount, la liseuse Kobo Forma (testée ici) est à 219,99 € au lieu de 250 € environ habituellement. Une belle offre à ne pas rater si vous n’êtes pas encore équipé.

Liseuse Forma Kobo est à prix réduit

Avec son écran plus large de 8 pouces, la Kobo Forma offre une qualité de lecture irréprochable avec en plus une résistance à l’eau très utile lors de vos vacances. Elle dispose d’une définition de 1490 x 1920 pixels avec une densité de 3000 ppp.

Les titres sont accessibles directement depuis la librairie Kobo. A vous de faire votre choix parmi cette sélection. Vous pourrez également transférer vos documents directement sur la liseuse via votre connexion Bluetooth ou via le câble fourni. Ce modèle possède 8 Go de stockage, soit environ 1000 eBooks.

Concernant l’autonomie, elle est capable de tenir une semaine environ pour une utilisation raisonnable de 30 à 40 minutes grâce à sa batterie de 1200 mAh. Lors de notre test, nous ne lui avions trouvé que des points positifs à l’exception de deux griefs : son prix (qui n’est plus un frein) et son manque de réactivité. Ce dernier est toujours à prendre en compte.

Toutefois si vous avez un doute et que vous souhaitez en savoir plus sur les autres produits, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleures liseuses.