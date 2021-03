La manette de la Xbox Series X à 52,99 € à La Fnac

Cette nouvelle manette devenue la plus grande alliée des joueurs sur Xbox bénéficie actuellement d’une petite remise à La Fnac. Affichée chez la concurrence à presque 60 € c’est à La Fnac que vous allez pouvoir l’acheter à son prix le plus bas, soit à 52,99 €.

La manette Xbox à petit prix à La Fnac

Si le design reste inchangé sur cette nouvelle manette Xbox, elle amène tout de même un vent de modernité afin d’assurer une meilleure prise en main à ses joueurs. En effet, entre la manette des series X et S et celle de la One, il y a quelques différences à connaître comme un grip antidérapant présent derrière les gâchettes afin d’éviter à la manette de glisser, bon à savoir pour ceux qui auraient tendance à beaucoup transpirer.

Autre changement, la nouvelle croix analogique, idéale pour naviguer plus facilement et plus rapidement dans les menus, puis la présence du bouton Share, dont le but est de partager ses sessions de jeux sur les réseaux sociaux.

Dans le pack il y a un adaptateur sans fil pour Windows 10, il vous permettra d’obtenir une meilleure qualité de réception que le Bluetooth et vous éviterez en plus les coupures qui peuvent subvenir à tous moments avec le Bluetooth. Vous pourrez en plus connecter 8 manettes de cette manière, chose impossible en Bluetooth.

Vous pourrez retirer votre produit gratuitement dans votre Fnac ou choisir l’envoi à votre domicile sans payer de frais supplémentaires.