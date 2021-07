La manette Xbox Pulse Red au prix exceptionnelle de 50,99 €

Pour les soldes d’été, la manette Xbox Pulse Red bénéficie d’un bon plan puisqu’elle est affichée à 50,99 €. On peut constater qu’elle est vendue jusqu’à 10 € supplémentaire chez certains sites concurrents. Bonne nouvelle, la livraison à votre domicile ou dans le magasin Fnac de vous choix vous sera en plus offerte.

La manette Xbox Pulse Red est à 50,99 € à la Fnac

Ce sont les soldes d’été depuis maintenant une semaine et les offres ne manquent pas. Cette fois, c’est cette manette Xbox Pulse Red sans fil qui bénéficie d’une offre très alléchante à la Fnac. En effet, elle est actuellement affichée à 50,99 €. Que vous sélectionnez une livraison chez vous ou dans votre magasin Fnac vous n’aurez pas de supplément à payer.

Dotée du Bluetooth vous pourrez jouer sans vous soucier du fil généralement plutôt encombrant, vous pourrez en plus y relier directement votre casque grâce à la prise de 3,5 mm. Grâce à sa surface antidérapante sur les gâchettes et sur la surface arrière, vous aurez une bonne prise en main qui vous permettra d’accéder à la croix multidirectionnelle ou au bouton de partage sans risquer de glisser. A savoir aussi que vous pourrez basculer entre différents appareils comme entre les consoles Xbox Series X et S, Xbox One, PC sous Windows 10 et les appareils sous Android.