La manette Xbox Series X est à moins de 50 €

Si vous avez envie d’équiper votre console afin de jouer avec vos amis, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet, la manette pour Xbox Series X est actuellement à 48,99 € au lieu de 59,99 € soit une belle économie de 11 €.

La manette Xbox noire ou blanche est à petit prix

Si vous avez la chance de posséder une console Xbox Series X, vous êtes certainement à l’affut d’un bon plan pour acheter d’autres manettes, car bien évidemment jouer à plusieurs c’est toujours plus sympa. Si c’est votre cas, voici un bon plan à ne pas rater aujourd’hui. En effet, chez Amazon, la manette pour Xbox est au petit prix de 48,99 € contre presque 60 € habituellement. Pour ce tarif, vous aurez en plus le choix entre le coloris noir ou le coloris blanc.

Concernant la manette, sachez qu’elle possède la technologie Bluetooth et qu’elle est équipée d’une prise casque de 3,5 mm, ainsi vous pourrez y brancher votre casque compatible. Elle possède également un bouton de partage qui vous permettra de capturer et partager vos meilleurs moments avec vos amis. Elle est compatible avec les appareils Xbox One, PC, Windows 10, téléphone et tablette iOS et Android.