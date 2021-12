La manette Xbox voit son prix chuter à 48,99 €

La manette Xbox bénéficie d’une remise chez Amazon et passe actuellement à 48,99 €.

Avoir plusieurs manettes à la maison peut être très utile surtout lorsque l’on reçoit des amis à la maison. Si vous êtes à la recherche d’une manette Xbox à un prix raisonnable, c’est le moment de profiter de cette offre chez Amazon. En effet, la manette est actuellement à 48,99 € seulement.

La manette Xbox est à petit prix pour Noël

Si vous avez l’habitude de jouer sur plusieurs supports différents, cette manette compatible avec les PC, la Xbox ainsi que les téléphones et les tablettes iOS et Android devrait parfaitement vous convenir. Concernant la manette elle reste sensiblement identique aux précédentes avec tout de même quelques améliorations dont son format plus accessible aux petites mains ainsi qu’une meilleure prise en main grâce aux surfaces anti-dérapantes. Autre changement, la croix directionnelle qui est maintenant remplacée par un D-pad circulaire avec un relief pour les 4 directions.

Le bouton « share » soit la touche partager qui vous permettra de faire des captures d’écran ou de sauvegarder certains moments de vos parties afin de les partager avec vos amis se trouve maintenant au centre de la manette.

Toutefois, attention, sachez que la manette est bien en vente sur le site, mais qu’elle vous sera expédiée dans un délai de 1 à 2 mois.