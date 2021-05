La meilleure fonctionnalité d’Apple Music n’est pas prise en charge par les AirPods Pro et AirPods Max

Selon un rapport de nos confrères de T3, Apple aurait confirmé que même ses AirPods Max à 629 euros ne pouvaient pas profiter du son sans perte. Les AirPods Pro ne seraient d’ailleurs pas non plus compatibles.

AirPods Max – Crédit : Akhil Yerabati / Unsplash

Dans la nouvelle terminologie d’Apple, « Lossless » correspond à la qualité CD, de 16 bits 44,1 kHz à 24 bits 48 kHz, tandis que « Hi-Res Lossless » va jusqu’à 24 bits 192 kHz. Grâce au nouvel abonnement Apple Music, également proposé à 9,99 euros, vos chansons préférées seront stockées dans des fichiers plus volumineux, avec une compression bien moindre.

Spotify travaille également sur sa propre solution HiFi, pour un streaming musical sans perte. Cela vous permet d’écouter de la musique dans la meilleure qualité possible, à condition que vous disposiez d’un équipement suffisamment performant pour entendre la différence.

Les AirPods Pro et AirPods Max ne sont pas compatibles

Apple a confirmé à T3 que les deux modèles d’écouteurs d’Apple n’utilisent que le codec Bluetooth AAC lorsqu’ils sont connectés à un iPhone, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas recevoir la qualité totale des fichiers « Lossless » d’Apple Music, qui seront encodés en tant que fichiers ALAC (Apple Lossless Audio Codec).

Apple avait déjà signalé que l’audio Hi-Res sans perte nécessitait un matériel USB spécial pour fonctionner, mais elle ne mentionne aucune exigence particulière pour la qualité standard sans perte. Par conséquent, il faudra se tourner vers d’autres appareils que ceux d’Apple pour profiter de la qualité maximale sur Apple Music.

Les utilisateurs d’AirPods Pro, d’AirPods Max et de HomePod peuvent néanmoins profiter de l’audio spatial, qui est également ajouté à Apple Music. Cette fonctionnalité permettra aux artistes de créer des expériences immersives offrant aux fans un son et une clarté multidimensionnels. Pour cela, il faudra être doté d’un appareil équipé d’une puce H1 ou W1. On retrouve notamment les AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro et Beats Solo Pro. Les futurs AirPods 3 d’Apple devaient également utiliser la même technologie.

Source : T3