La MicroSD 128 Go est à seulement 17,98 €

C’est une remise exceptionnelle de 58 % que vous propose Amazon sur la carte MicroSD 128 Go pour la Nintendo Switch. Son prix passe donc de 42,99 € à 17,98 € pour une durée limitée.

La carte MicroSD 128 Go est à prix réduit chez Amazon

Le stockage de la Nintendo Switch atteint vite ses limites et vous le savez certainement. Grâce à SanDisk et Nintendo vous allez pouvoir pallier à ce défaut en achetant une carte MicroSD. Aujourd’hui, c’est Amazon qui vous propose une offre inratable, la carte MicroSD 128 Go passe en effet au petit prix de 17,98 €.

Grâce à la carte vous pourrez ainsi stocker plus de jeux, de vidéos, de photos et sachez que la carte est compatible avec d’autres appareils comme un appareil photo, une tablette ou votre smartphone. La microSD vous permettra donc de quadrupler la mémoire interne de la console. Le taux de transfert de 100 mo/s va vous permettre de charger vos jeux plus rapidement et d’accéder sans délai à vos parties en cours.

Les membres Prime ne payeront pas de supplément pour la livraison. Pour les autres il faudra prévoir un ajout de 4,99 € pour une livraison à votre domicile sauf si votre panier atteint 25 €. Toutefois en point relais, la livraison vous sera offerte.