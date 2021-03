La MicroSD SanDisk 128 Go est au petit prix de 17,48 € chez Amazon

C’est un prix défiant toute concurrence qui est proposé aujourd’hui par Amazon concernant cette carte mémoire MicroSD SanDisk 128 Go. Au prix de départ de 39 €, le produit concerné passe donc à 17,48 € soit une réduction de 55 %.

MicroSD SanDisk à 17,58 € chez Amazon

Si vous avez besoin d’une carte mémoire c’est le moment de profiter de ce bon plan. Cette carte a une vitesse de transfert élevée pouvant aller jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Idéale pour les smartphones Android, caméra ou les drones, il est possible de filmer et d’enregistrer des vidéos en 4K à 60 images par seconde.

La certification A2 est présente afin de garantir des débits minimums, entre 10 et 30 Mo/s en lecture et en écriture et 4000/2000 IOPS en écriture et lecture séquentielle, ces vitesses extrêmes permettront d’assurer de bonnes performances d’application lors des transferts.

À savoir également que la carte est résistante aux environnements extrêmes donc pas de soucis lors des chocs, aux températures extrêmes (-25 à 85 °), à l’eau et aux rayons. Un argument qui vous permettra de profiter du moment présent sans penser à la durabilité et à la résistance de votre carte mémoire. Autre avantage non négligeable à prendre en compte avant de valider votre panier c’est la garantie à vie par le constructeur.