La microSD SanDisk Extreme 400 Go est à 50 €

Si vous avez fait énormément de photos et de vidéos durant Noël, vous avez certainement besoin de plus de place pour continuer sur votre lancée. Si c’est votre cas, c’est le moment de bénéficier de cette belle promo chez Amazon et d’acheter la carte mémoire microSD SanDisk Extreme 400 Go puisqu’elle passe à 50,99 € au lieu de 139,99 €.

La carte mémoire SanDisk Extreme 400 Go bénéficie d’une remise de 64 %

Il est toujours utile d’avoir quelques cartes mémoires à la maison afin de combler le manque de place si besoin…Si vous recherchez un bon plan sur ce type de matériel c’est le moment de craquer sur cette belle affaire. En effet, actuellement chez Amazon, la SanDisk Extreme d’une capacité de 400 Go est au petit prix de 50,99 € au lieu de 139,99 € soit une belle remise incroyable de 64 %. Sa chute de prix permet même à ce produit de passer au-dessous du prix de la carte mémoire d’une capacité de 256 Go.

A ce tarif, elle assure tout de même de belles performances grâce à une vitesse de transfert pouvant aller jusqu’à 160 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture. Elle vous permettra également d’enregistrer des vidéos tournées en 4K UHD à 60 fps. Elle pourra donc être utilisée dans un smartphone, une tablette, mais également dans une caméra GoPro ou encore dans un drone DJI.