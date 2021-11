La MicroSD SanDisk Ultra 128 Go est à 14,48 €

Chez Amazon, la carte mémoire microDS SanDisk Ultra 128 Go voit son prix chuter à 14,48 € au lieu de 27,99 € soit une remise incroyable de presque 50 %. Pour bénéficier de cette offre, il va falloir faire vite car les stocks vont certainement très vite partir.

MicroSD SanDisk Ultra 128 Go à 14,48 €

C’est un achat très utile, car nous avons souvent besoin d’une carte mémoire, en effet elle vous permettra d’augmenter votre capacité de stockage de votre smartphone, votre tablette, votre appareil photo ou encore pour votre console de jeu. Autant dire que vous êtes certain de l’utiliser très prochainement.

Le prix de 14,48 € concernant la capacité de stockage de 128 Go mais d’autres promotions sont également proposées sur les autres produits. En effet, la carte mémoire existe en 256 Go à 43,98 € au lieu de 60,99 € ainsi qu’en 400 Go au prix de 63,11 € au lieu de 91,99 €.

La classe A1 signifie que vous pourrez télécharger plus rapidement vos applications, ce qui vous apportera une utilisation plus agréable de votre appareil. L’application SanDisk Memory Zone disponible sur Google Play vous permettra de visionner, de consulter et de sauvegarder les fichiers de votre téléphone sur un support. Une option qui vous évitera de chercher vos fichiers, mais aussi de sauvegarder les plus importants.