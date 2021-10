La MicroSD SanDisk Ultra 128 Go est à moitié prix

C’est un prix incroyable qui est pratiqué actuellement par Amazon concernant la carte MicroSD SanDisk Ultra d’une capacité de 128 Go. En effet, habituellement affiché à presque 30 €, la carte est actuellement à seulement 14,72 € soit une remise de presque 50 %.

La MicroSD SanDisk Ultra 128 Go est à 14,72 €

Proposée actuellement à un tarif plus bas que durant le Flack Friday, il serait vraiment regrettable de passer à côté de ce bon plan. En effet, au prix de seulement 14,72 €, cette carte pourrait bien vous dépanner dans un avenir plus ou moins proche. Avoir cette carte de stockage de côté sera certainement d’un grand secours lorsque vous en aurez besoin que ce soit pour votre smartphone, votre tablette, votre appareil photo ou encore pour votre console de jeu.

Ce bon plan concernant la carte 128 Go mais des bons prix sont également proposés pour des capacités de stockage plus importantes. La carte 200 Go est donc en ce moment à 35,20 € au lieu de 44,99 €, la carte 256 Go est à 36,99 € au lieu de 60,99 € et pour les plus gourmands la carte 1 To est à 170,99 € au lieu de 229,99 €. Selon vos besoins, vous trouverez la carte SanDisk qu’il vous faut.

Rappelons toutefois que les tarifs changent très vite sur Amazon et qu’il est donc plus prudent de vite effectuer votre commande si ce bon plan vous intéresse.