La Model S Plaid peut-elle rouler sous l’eau, 1To de stockage pour les iPhone 13, premier trailer d’Hawkeye, le récap

Un Youtubeur se demande si sa Tesla Model S Plaid est amphibie, une fuite laisse entendre qu’Apple introduirait pour la première fois une option 1 To de stockage sur les iPhone 13 Pro et Pro Max, Noël s’invite dans le premier trailer de Hawkeye, c’est le récap’ du jour.

La Model S Plaid de Tesla peut-elle rouler sous l’eau ?

Le Youtubeur et propriétaire d’une Tesla Model S Plaid, Chillin’ with Chet, s’est demandé si son véhicule électrique était capable de traverser une étendue d’eau de plus de 2 mètres de profondeur. Pour réaliser cette expérience, l’équipe a creusé une énorme tranchée qui a ensuite été bâchée. Une fois remplie d’eau, la voiture, chargée avec plus de 1800 kg supplémentaires, a été reliée à un filin pour aider à la traversée. L’expérience filmée n’a pas malheureusement pas permis de tester les capacités sous-marines du véhicule, car la voiture est restée à la surface de l’eau.

Plongée en Model S Plaid. Crédit : Youtube / Chillin’ with Chet

Apple : 1To de stockage pour les iPhone 13 Pro et Pro Max

À la veille de la Keynote Apple, de nouvelles informations de dernière minute ont révélé que le géant américain serait sur le point d’offrir une quantité de stockage largement revue à la hausse. L’analyste Ming-Chi Kuo vient en effet d’annoncer qu’Apple aurait décidé d’abandonner l’option de stockage de 64 Go pour les iPhone 13 et 13 mini mais que les Pro et Pro Max se verraient dotés de l’option de 1To. L’analyste a tenu à prévenir que la sortie de l’iPhone 13 pourrait être impactée par la pénurie de composants et risquait d’être retardée.

Rendus de l’iPhone 13 – Crédit : ZONEofTECH / YouTube

Hawkeye : la série se dévoile dans un premier trailer

Hawkeye, célèbre Avengers depuis les débuts de l’univers connecté, sera au cœur de la prochaine série Marvel Cinematic Universe de Disney+. La série, dirigée par Jonathan Igla et dont la diffusion débute à partir du 24 novembre 2021, vient de se dévoiler dans un premier trailer où l’ambiance de Noël est au rendez-vous. On y découvre que Clint Barton, toujours interprété par Jeremy Renner, croise la route de Kate Bishop, jeune archère de 22 ans rêvant d’être une super-héroïne et dont le rôle est tenu par Hailee Steinfeld.

