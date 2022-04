La montre Amazfit GTR 2 est à petit prix chez Amazon

Si vous rechercher une montre connectée, c’est le moment de profiter de cette belle offre chez Amazon. En effet, la montre Amazfit GTR 2 est actuellement en promotion et voit son prix passer de 169,90 € à 109 € et ce grâce à une économie de 15 % et à un coupon promotionnel cumulable.

La montre connectée Amazfit GTR 2 est à prix réduit

C’est donc une belle promotion à ne pas rater chez le géant américain puisque la montre Amazfit GTR 2 bénéficie d’une réduction non négligeable de 15 % puis d’un coupon promotionnel de 35 €. Une fois dans le panier, vous payerez donc votre commande 109 € au lieu de 169,90 €. Si vous avez encore des doutes, prenez le temps de découvrir les caractéristiques techniques du produit en question.

La montre Amazfit GTR 2 possède un écran circulaire de 1.39 pouce avec une définition de 454 x 454 pixels avec des bordures fines et un cadre en aluminium. Grâce à ses nombreux capteurs, vous pourrez suivre votre rythme cardiaque, gérer votre stress et connaître votre taux d’oxygénation dans le sang.

