La montre Apple Watch Series 6 passe sous la barre des 400 €

Si vous aviez depuis un moment envie de vous procurer la montre Watch Series 6 40 mm d’Apple, c’est le moment de craquer. Chez le géant Amazon, elle passe en effet sous les 400 € soit à 399 € au lieu de 429 €.

La remise n’est certes pas énorme, mais comme le savez déjà, les produits Apple sont rarement en promotion, il est donc toujours bon d’en profiter quand cela se produit. Cette baisse de prix est d’autant plus importante, car cela permet à la montre de passer sous la barre symbolique des 400 €.

Autre bonne nouvelle, il n’y aura pas de jaloux, car tous les coloris sont concernés. Ainsi, vous aurez le choix parmi le bracelet noir, blanc, bleu, rouge et or.

Concernant la montre d’Apple, elle est équipée d’un écran OLED et Always-On-Display, elle vous permettra bien évidemment de répondre à vos appels et de recevoir toutes vos notifications. Elle dispose également du GPS, de l’application ECG pour le suivi de la fréquence cardiaque et elle peut mesurer le taux d’oxygène dans le sang grâce à un capteur.

A noter qu’il faut posséder un iPhone 6s (ou modèle ultérieur) avec IOS 14 (ou version ultérieure) pour l’associer.

