La montre connectée Apple Watch SE est à prix réduit chez Cdiscount

Si vous êtes à la recherche de la montre connectée Apple Watch SE c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Cdiscount. Grâce à un code promo de 25 €, le prix chute de 304,65 € à 279,65 €.

L’Apple Watch SE est en promotion chez Cdiscount

Si l’offre n’est pas visible directement lorsque vous arrivez sur la page c’est tout à fait normal. En effet, pour profiter de ce petit prix, il faudra copier/coller le code promo 25EUROS lors de la validation de votre commande, ensuite, le prix passera de 304,65 € à 279,65 €. A savoir également que ce code dispose d’une date de validité limitée.

Voici les fonctionnalités présentes sur cette montre :

Contrôle de la musique à distance

fréquence cardiaque

GPS

Alerte d’événements

Détection de chute

SOS urgence

Analyse du sommeil

Calories brulées

Cette montre intelligente a une confortable autonomie de 18 heures, une capacité de stockage de 32 Go, une puce sans fil W3, la connexion wi-fi et Bluetooth 5.0 et un écran tactile RETINA OLED LTPO.

Cependant, si vous pensez que cette montre ne correspond pas à vos besoins ou à votre budget, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleures montres connectées, ainsi vous serez persuadé de faire le bon choix.