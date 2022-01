La montre connectée Apple Watch SE passe à 269 € pour les soldes d’hiver

Durant les soldes, les montres connectées sont généralement à des prix très intéressants. Si vous attendiez cette période pour faire quelques économies, c’est le moment de craquer. En effet, chez Darty, la montre connectée Apple Watch SE est actuellement à 269 € au lieu de 299 €.

Apple Watch SE la montre connectée à petit prix

Si vous n’avez pas encore fait l’acquisition d’une montre connectée, c’est le moment sauter le pas. Le site Darty offre actuellement une remise de 10 % à valoir sur la montre connectée Apple Watch SE. Attention à ne pas trop tarder si cela vous intéresse, car l’offre sera valable dans la limite des stocks disponibles.

Concernant la montre Apple Watch SE, sachez qu’elle va devenir votre véritable coach sportif puisque grâce à ses divers entraînements, à ses capteurs et à un peu de volonté bien évidemment, vous êtes certain d’atteindre vos objectifs. En effet, lors de vos sessions elle pourra vous indiquer votre rythme cardiaque, vous informer de votre progression et si besoin en cas de chute par exemple, elle est capable de prévenir automatiquement les secours. Pour ceux qui aiment la piscine, sachez qu’elle est étanche jusqu’à 50 mètres.

