La montre connectée Garmin Venu SQ Edition musique à moins de 200€ chez la Fnac

Profitez de la smartwatch Garmin Venu SQ Edition Musique noir pour seulement 199,99€ au lieu de 249,99€ chez la Fnac. Une réduction de 20% à ne pas rater pour cette montre aux prestations haut de gamme.

La montre connectée idéale pour les amateurs de sport en musique

Sortie en 2020, la montre connectée Garmin Venu SQ Edition Musique est équipée d’un écran de 1,3 pouce dans un boîtier de 37,6 grammes avec une dalle tactile Corning Gorilla Glass de 240 x 240 pixels. Elle propose deux boutons sur le côté afin de compléter la navigation tactile et de profiter du suivi des données sportives et des notifications. Dotée d’une batterie performante, elle peut rester allumée 6 jours en mode montre connectée, 14 heures en mode GPS seul et 6 heures en mode GPS avec musique.

Parfaite pour le sport, elle propose :

Un capteur GPS.

Un accéléromètre.

Un podomètre.

Un suivi des calories brûlées.

Un suivi d’activités sportives (musculation, cardio, step, rameur, yoga, pilâtes, vélo elliptique, golf, respiration, ski, paddle, aviron, snowboard, natation).

Une détection d’incident et assistance automatique.

Un suivi de course à pied et cyclisme (extérieur ou intérieur).

Côté santé, elle propose également :

La fréquence cardiaque.

Un oxymètre de pouls.

Un taux de respiration.

Un body battery.

Un suivi de stress.

Un suivi de sommeil.

Un suivi hydratation.

Un suivi du cycle menstruel.

Enfin, cette édition musique vous permet de profiter de 4Go de stockage et de la compatibilité Deezer, Spotify et Amazon Music. De quoi profiter tranquillement de toutes vos chansons préférées grâce à votre montre connectée.

