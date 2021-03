La montre connectée Huawei Band 4 Pro passe à 49,99 € chez Darty

Actuellement la montre connectée Huawei Band 4 Pro en noir est proposée à seulement 49,99 € chez Darty au lieu de 79,99 € habituellement. C’est une belle réduction de 30 € tout rond qu’il ne faudra pas rater si vous avez envie de découvrir ce type de produit.

Montre connectée Huawei Band 4 Pro en chute libre

Depuis un moment vous pensez à acheter une montre connectée mais le tarif vous freine ? Si c’est votre cas c’est le moment de profiter de cette belle offre limitée chez Darty. En effet la montre connectée Huawei Band 4 Pro passe à 49,99 € au lieu de 79,99 €.

Proposé à petit prix, cette montre va vous permettre de découvrir l’ensemble des fonctionnalités de base des montres connectées. En effet en plus de recevoir vos notifications habituelles vous pourrez en plus découvrir les 11 modes de sport soit la course intérieure et extérieure, la marche, le cyclisme, l’entraînement libre, le rameur ou encore la natation. La montre permet également de surveiller vos cycles de sommeil ou encore de vous guider dans vos déplacements grâce au GPS.

Côté autonomie, ce point est également satisfaisant puisque la montre est capable de tenir jusqu’à 7 jours. Autant dire que pour ce tarif vous ne devrez pas être déçu de votre investissement. Cependant si vous souhaitez réfléchir avant d’effectuer votre commande, pensez à consulter notre comparatif des meilleures montres connectées.