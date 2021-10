La montre connectée Mi Watch Xiaomi est presque à moitié prix

Si vous recherchez une montre connectée mais que vous ne voulez pas vous ruiner, c’est le moment de profiter de ce bon plan. Chez Cdiscount, la montre Mi Watch de Xiaomi bénéficie d’une excellente réduction de 64 €, son prix passe donc de 145 € à 80,80 €.

Mi Watch Xiaomi la montre connectée est à 80 €

La montre connectée peut véritablement être un véritable coach sportif et elle saura véritablement vous épauler dans vos diverses sessions de sport. Si vous avez envie de suivre votre évolution afin d’atteindre vos objectifs cette montre connectée Mi Watch de la marque Xiaomi est vraiment un bon plan. Actuellement, chez Cdiscount, la montre en question bénéficie d’une belle réduction de presque 70 €.

La montre possède un écran AMOLED de 1,39 pouce avec Corning Gorilla Glass 3 et une définition de 454 x 454 pixels, elle est équipée d’une batterie de 460 mAh avec une autonomie de 16 jours en utilisation standard et 22 jours avec le mode autonomie ultra longue.

La Mi Watch a plusieurs capteurs qui vont vous permettre de programmer vos entraînements sportifs mais également de suivre vos résultats. Ainsi, vous pourrez suivre votre rythme cardiaque, votre niveau d’oxygénation dans le sang, votre sommeil et votre stress. Pour y accéder plus facilement, vous pourrez vous connecter directement sur l’application Mi Wear via votre smartphone.

