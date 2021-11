La montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 Classic est à partir de 269 €

Voici une idée de Noël qui devrait vous intéresser. En effet, si vous aviez envie de vous faire plaisir en achetant une montre connectée, c’est peut-être le moment de vous lancer. Sachez que la montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch 4 Classic, est actuellement à partir de 269.99 € au lieu de 369.99 €.

Galaxy Watch 4 Classic la montre est en promo pour le Black Friday

Sur le marché depuis seulement l’été 2021, la montre de Samsung bénéficie déjà d’une belle remise chez Amazon et à la Fnac. Si vous vouliez l’acheter depuis sa sortie, autant dire que vous avez bien fait de patienter jusqu’à maintenant. Toutefois, il ne faudra pas réfléchir trop longtemps, car les stocks partent très vite.

Selon votre poignet, à vous de choisir le modèle le plus adapté à votre morphologie, car le produit est disponible en 42 mm et en 46 mm. Bien évidemment selon votre choix, le prix varie. La Galaxy Watch 4 Classic 42 mm est à partir de 269,99 € au lieu de 369,99 € et le modèle en 46 mm est affiché à 299,99 € au lieu de 399,99 € que ce soit chez Amazon ou à la Fnac. Sachez que chez la Fnac, vous pourrez retirer votre produit directement dans votre magasin le plus proche.

