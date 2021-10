La montre Fitbit Versa 3 est à moins de 170 €

Si vous souhaitez découvrir la montre connectée Fitbit Versa 3 c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet, la montre passe à 169,99 € au lieu de 229,95 € soit une très belle économie pour vous de presque 60 €.

La Fitbit Versa 3 est en promo chez Amazon

C’est donc chez le géant Amazon que vous allez pouvoir acheter la montre connectée Fitbit Versa 3 à moins de 170 €. Bonne nouvelle supplémentaire, vous aurez le choix entre les coloris puisque le modèle noir ainsi que le modèle argile rose sont concernés par cette offre.

Idéal pour les sportifs, cet accessoire vous permettra de suivre votre évolution tout au long de votre session sportive. En effet, elle vous renseignera sur la distance parcourue, votre rythme cardiaque, les calories brulées, et grâce à l’accès à vos applications musicales vous pourrez vous motiver afin de dépasser vos objectifs. Elle est également équipée d’un GPS, et vous pourrez aussi vous connecter directement à vos assistants intelligents comme Alexa ou Google Assistant. Concernant l’autonomie, vous serez tranquille 6 jours et vous pourrez récupérer l’équivalent d’une journée de charge en seulement 12 minutes.

