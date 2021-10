La montre Galaxy Watch Active de Samsung est à moins de 100 €

Vous connaissez certainement l’ensemble des fonctionnalités des montres connectées et pour les découvrir c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, chez Boulanger, la montre de Samsung, la Galaxy Watch Active est à 99 € au lieu de 179 €.

La montre Galaxy Watch Active est à 99 € chez Boulanger

C’est donc une très belle remise de 44 % que vous propose Boulanger puisque la montre passe de 179 € à moins de 100 € soit 99 € précisément. Sachez que les deux coloris sont concernés par l’offre en question, vous aurez donc le choix entre le coloris noir ou rose

Grâce à cette montre connectée, vous pourrez partir faire votre séance d’entrainement tout en suivant votre évolution. Elle vous informera sur votre rythme cardiaque, la distance parcourue, les calories brulées et elle pourra également analyser la qualité de votre sommeil. Pour joindre l’utile à l’agréable, vous pourrez également écouter vos morceaux de musique préférée. Sachez qu’elle est étanche jusqu’à 50 mètres, qu’elle est équipée d’un GPS et qu’elle dispose d’une autonomie de 2 jours.

