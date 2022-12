La montre Huawei Band 7 est à un prix exceptionnel chez Amazon

Si pour vous le tarif de la montre connectée GT3 Active Huawei est trop élevé, voici une solution à votre portée. En effet, la montre Huawei Band 7 est à seulement 49,99 € au lieu de 59,99 € soit une remise immédiate de 10 €.

Équipée d’une belle dalle AMOLED avec une définition de 194 x 368 pixels, cette montre Huawei Band 7 possède de nombreuses fonctions basiques très utiles. Pour les découvrir, c’est le moment de passer votre commande chez Amazon afin de profiter d’une économie de 10 €.

Grâce à elle, vous pourrez connaître la météo, consulter vos différentes notifications, déclencher l’appareil photo ou encore suivre la qualité de votre sommeil ainsi que votre rythme cardiaque. Son objectif est également de vous permettre d’avoir une meilleure hygiène de vie et donc de reprendre le sport. Concernant l’autonomie, il faudra compter environ 15 jours pour une utilisation raisonnable et dix jours pour une utilisation intensive. Les plus gourmands pourront toutefois la recharger en seulement 5 minutes pour l’utiliser de nouveau pendant plusieurs jours.

