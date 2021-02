La montre Huawei Watch GT est au prix exceptionnel de 79,99 €

Le site officiel de la marque propose une offre irrésistible puisque la montre Huawei Watch GT en noir passe au petit prix de 79,99 € au lieu de 199,99 € soit une remise de 120 €.

Montre connectée Huawei Watch GT à moins de 80 € sur le site officiel

Vous avez envie de découvrir les montres connectées mais vous ne voulez pas vous ruiner ? Cette offre est pour vous. En effet si la montre connectée Huawei Watch GT n’est certes pas la dernière arrivée sur le marché, elle a le mérite d’être à un prix réduit tout à fait intéressant. C’est donc sur le site officiel de la marque que vous allez pouvoir effectuer votre commande, attention seul le modèle en noir est en promotion, pour les autres coloris il faudra payer plus cher.

Concernant le design, la marque a fait dans la sobriété et l’élégance, ce qui a tendance à la faire passer pour une montre classique. Cependant elle présente bien les fonctionnalités de base comme le suivi de votre fréquence cardiaque, les distances sportives parcourues, l’alarme, la boussole, le chronomètre, le suivi de votre sommeil. Son point fort est sans aucun doute son autonomie puisqu’elle peut tenir jusqu’à une semaine entière sans recharge. En revanche attention elle montre tout de même ses limites quand il s’agit de devoir répondre à un appel.

Pour le prix c’est une offre tout à fait intéressante qui vous permettra de découvrir cette première montre connectée et pourquoi pas, plus tard, partir sur des modèles encore plus performants.