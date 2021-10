La montre Huawei Watch GT2 bénéficie d’une remise + d’une ODR de 30 €

C’est grâce à une belle remise de 57 % offerte par Amazon et à une offre de remboursement de 30 € que la montre connectée Huawei Watch GT2 passe de 229,99 € à 68,79 €. Attention, vous avez jusqu’au 18 novembre 2021 pour bénéficier de ce prix.

La montre Huawei Watch GT2 est à prix mini chez Amazon

Sachez que pour pouvoir obtenir la montre Huawei Watch GT2 au tarif de 68,79 €, il faudra profiter de l’offre de remboursement. Pour cela, il faudra commencer par acheter le produit au plus tard le 18 novembre 2021 et renvoyer le bulletin de participation ainsi que les documents demandés au plus tard le 8 décembre 2121. Le virement bancaire de 30 € se fera dans un délai de 10 semaines.

Concernant la montre, sachez qu’elle sera parfaite pour vous assister dans votre remise en forme. En effet, elle pourra vous renseigner sur tous les éléments nécessaires au suivi de votre performance comme votre rythme cardiaque, la distance effectuée, les calories brulées ainsi que la possibilité d’écouter votre musique préférée. Pour accéder à votre suivi et aux détails de vos performances, vous pourrez vous connecter directement sur votre application. A savoir également qu’elle est étanche jusqu’à 5 ATM et qu’elle est équipée d’un GPS.

