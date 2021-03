La montre Xiaomi Mi Watch Lite passe au prix incroyable de 47 €

Le prix de la Xiaomi Mi Watch Lite continue de chuter et cette fois elle passe au prix incroyable de 47 € chez Aliexpress. Autant dire que c’est le moment d’acheter votre montre connectée car il sera difficile de trouver un produit semblable moins cher.

Montre connectée Xiaomi au petit prix de 47 €

C’est donc une offre incroyable qui est proposée cette fois par le site Aliexpress. En effet la montre connecté Xiaomi Mi Watch Lite est accessible à seulement 47 €. Un prix encore en dessous de l’offre précédente du moins de janvier chez Amazon (49,99 €).

Pour ce tarif très intéressant, vous pourrez donc arborer votre montre à votre poignet lors de vos prochaines séances de sport. Elle sera un excellent coach sportif puisqu’elle vous permettra de connaître le déroulé de votre session tout en vous indiquant votre fréquence cardiaque, la météo, votre distance parcourue ainsi que les calories dépensées. Elle dispose également d’autres fonctionnalités comme le GPS, le réveil et elle vous communiquera vos appels et vos messages.

L’autonomie et elle très satisfaisante puisqu’elle peut tenir jusqu’à 12 jours sans son chargeur. Pour moins de 50 € vous aurez donc une montre connectée très fonctionnelle et avec en plus un design sobre qui lui permettra de se faufiler en toute circonstance sur votre poignet. Toutefois si c’est d’autres modèles qui vous intéressent, pensez à consulter notre comparatif des meilleures montres connectées.