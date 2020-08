La NASA dévoile les images les plus frappantes de Mars

La NASA a passé des années à étudier Mars de près avec ses divers rovers et engins spatiaux, dont le Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Ce vétéran de l’espace, lancé il y a maintenant 15 ans, étudie les températures dans la fine atmosphère de Mars, observe le sous-sol avec un radar et détecte les minéraux à la surface de la planète.

Certains des meilleurs appareils photo jamais lancés dans l’espace se trouvent sur MRO. Grâce à eux, le vaisseau spatial a pris des photos de Mars vraiment étonnantes. La sonde est équipée de trois appareils photo qui ont chacun un rôle bien précis.

Credit : NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

L’appareil photo High-Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) prend des photos à haute résolution de la surface martienne. Le Mars Color Imager (MARCI) lui permet de prendre une photo de la planète rouge dans la globalité grâce à un objectif fisheye. Enfin, la Context Camera (CTX) fournit des photos de la surface en noir et blanc. En plus des images, c’est bientôt le son de Mars qui va pouvoir être enregistré à l’aide de microphones sur le rover Perseverance.

L’existence de tourbillons de poussière sur la surface martienne était soupçonnée depuis les années 1970. Cependant, MRO a surpris tout le monde en livrant des images étonnantes de ces tourbillons en action, semblables à des tornades. L’image ci-dessus a été capturée à 297 kilomètres au-dessus du sol. D’après l’ombre, le tourbillon mesurait plus de 800 mètres de haut.

Credit : NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Cette image a été capturée par la caméra HiRISE, après que le lieu ait été découvert par la CTX. Il s’agit d’un cratère de 30 km de diamètre entouré d’une large zone d’explosion rayonnée. Les cratères ne sont pas rares sur Mars. En effet, CTX a détecté plus de 800 nouveaux cratères depuis sa mise en service sur la sonde MRO.

Les images sont disponibles en téléchargement

Étant donné que les missions de la NASA sont financées par des fonds publics. En conséquence, le contenu qui en résulte appartient au domaine public. Vous pouvez alors retrouver toutes les photos et bien d’autres encore dans la source de l’article pour les télécharger. La planète rouge, qui était autrefois recouverte de glaciers et non de rivières, n’aura pas fini de nous étonner. On espère que le long séjour de Perseverance nous permettra de découvrir d’autres aspects de Mars.

Source : NASA