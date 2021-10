La Nasa nous donne rendez-vous jeudi pour des révélations sur Jupiter

Jupiter est depuis plusieurs années survolée et observée par le biais du vaisseau spatial Juno. Il s’est même aventuré récemment très proche du mastodonte pour s’intéresser à une de ses lunes. L’équipe scientifique fera des révélations qui fourniront le premier aperçu en 3D de l’atmosphère agitée de la planète. Nous saurons mieux ce qu’il se passe sous les couches supérieures des nuages, et comment cela nous apporte un aperçu des atmosphères des planètes géantes ailleurs dans l’univers.

Juno prolonge sa mission et ses découvertes – Crédits : NASA

Juno, après nous avoir fourni les plus beaux clichés jamais saisis de la planète rouge, vient nous offrir de nouvelles révélations. L’événement, produit pour cette occasion, aura lieu depuis le Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud. Celui-là même qui gère la mission Juno. Nous aurons le droit à une diffusion en direct sur NASA Television, l‘application NASA, le site Web de l’agence, NASA YouTube et Twitter.

Les participants à la séance d’information incluent :

Lucas Paganini , scientifique du programme Juno, au siège de la NASA, Washington

, scientifique du programme Juno, au siège de la NASA, Washington Scott Bolton , chercheur principal du programme Juno, au Southwest Research Institute, San Antonio

, chercheur principal du programme Juno, au Southwest Research Institute, San Antonio Marzia Parisi , scientifique du programme Juno, JPL

, scientifique du programme Juno, JPL Keren Duer , scientifique du programme Juno, au Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israël

, scientifique du programme Juno, au Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israël Leigh Fletcher , scientifique participant au programme Juno, à l’université de Leicester, Angleterre

, scientifique participant au programme Juno, à l’université de Leicester, Angleterre Alessandro Mura, co-investigateur Juno, à l’institut d’astrophysique et de planétologie spatiales, Rome

Juno, un satellite en sursis

Juno est en orbite et surveille Jupiter depuis 2016. Le vaisseau spatial est maintenant dans une mission prolongée conçue pour étendre les découvertes qu’il a déjà faites. À savoir la structure intérieure de Jupiter, le champ magnétique interne, l’atmosphère et la magnétosphère. Cela impliquera également des passages rapprochés des cyclones polaires nord de Jupiter, les futurs survols des lunes Europa et Io, et la première exploration des anneaux faibles encerclant la planète.

La sonde est déjà dans l’espace depuis dix ans depuis août 2011. Elle reste en bon état malgré le prolongement de sa mission. Cela dit, l’environnement de rayonnement intense de Jupiter implique que Juno pourrait ne pas voir la fin de cette extension prévue jusqu’en 2025.

Source : NASA