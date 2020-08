La NASA va changer les surnoms « sensibles » de certains corps célestes pour lutter contre la discrimination

La NASA rejoint la liste toujours croissante des organisations et des entreprises qui réexaminent leur système de dénomination, en retirant de son vocabulaire les noms « sensibles » et « nuisibles ». Cela a pour but de lutter contre les discriminations.

Les surnoms problématiques utilisés par la communauté scientifique pour désigner les corps célestes lointains tels que les planètes, les galaxies et les nébuleuses seront modifiés.

À la suite du mouvement Black Lives Matter, les entreprises du monde entier ont voulu aider à endiguer les discriminations. C’est le cas d’Instagram, qui a revu les règles de son algorithme contre la discrimination des personnes de couleur.

L’agence spatiale a ajouté des corps célestes à la liste qui comprend par exemple : Aunt Jemina (tante Jemina), The Washington Football Team (l’équipe de football de Washington), le groupe de musique The Chicks et Lady A.

L’une des mesures que la NASA prendrait immédiatement serait de laisser tomber les références à la nébuleuse planétaire NGC 2392 . Elle est connue sous le nom de « Nébuleuse de l’Esquimau. ». En outre, le surnom avait été donné aux restes incandescents d’une étoile située à environ 5 000 années-lumière de la Terre lorsqu’elle a été observée pour la première fois en 1787. Pour la NASA, le terme esquimau est largement considéré comme un terme colonial avec une histoire raciste. Il avait été imposé aux peuples indigènes des régions arctiques.

La NASA n’utilisera plus non plus le terme « Jumeaux siamois. » pour désigner NGC 4567 et NGC 4568. C’est une paire de galaxies spirales présentes dans l’amas de galaxies de la Vierge. En effet, « Jumeaux siamois » est une expression archaïque pour désigner des jumeaux conjoints. Elle est basée sur des frères originaires de Thaïlande qui étaient utilisés comme monstres de foire au XIXe siècle.

La NASA rentre dans la lutte contre les discriminations

L’agence spatiale américaine a déclaré que l’élimination de ces surnoms était une première étape dans son « engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. ». D’autre part, « ces surnoms et termes peuvent avoir des connotations historiques ou culturelles qui sont répréhensibles ou peu agréables, et la NASA s’est fermement engagée à y remédier. », a déclaré Stephen T Shih, administrateur associé pour la diversité et l’égalité des chances au siège de la NASA.

