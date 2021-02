La Nintendo Switch chute à 275 € chez Cdiscount

Chez Cdiscount c’est le moment d’acheter la Nintendo Switch puisque son prix chute grâce à un code promo de 25 €. Elle vous reviendra donc à 275 € au lieu de 300 € environ.

La Switch à petit prix chez Cdiscount

Si vous attendiez que le prix de la Switch baisse un peu pour l’acheter c’est le moment de sauter sur cette belle offre Cdiscount. En effet, grâce à un code promo de 25 € son prix dans le panier passera à 275 €. Difficile de trouver une meilleure offre actuellement.

On ne présente plus cette console, même ceux qui ne l’ont pas connu son utilisation et les jeux disponibles sur cette console. Seul ou à plusieurs vous allez pouvoir vous amuser avec de nombreux jeux, dont les indispensables que nous avons référencé ici. Les plus nostalgiques retrouveront Zelda, Mario (Mario Kart, Super Mario, Super Smash Bros) Donkey Kong, Pokémon, etc… et les sportifs pourront même perdre du poids avec Ring Fit Adventure. Un beau catalogue qui permettra d’occuper toute la famille car c’est l’avantage de la Switch : il y en a pour tous les âges et les jeux familiaux ne manquent pas.

Pour bénéficier de la remise, enregistrez le code promo 25EUROS lors de la validation de votre panier, la remise s’effectuera ensuite automatiquement. Si vous pensez déjà que vous allez manquer de place, pensez à acheter une carte SanDisk 128 Go à 24,67 € chez Amazon.