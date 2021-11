La Nintendo Switch est à 305 € pour le Black Friday

Si la Nintendo Switch figure sur la liste de Noël de vos enfants c’est le moment de profiter de cette belle offre. En effet, chez Amazon, la console passe à 305 € au lieu de 364,99 € soit une belle économie à ne pas rater de 60 €. Une somme qui vous permettra par exemple d’acheter un jeu.

Nintendo Switch est à prix bas chez Amazon

La Switch va encore une fois figurer sur de nombreuses listes de Noël cette année et grâce à Amazon vous allez pouvoir la trouver à un prix raisonnable. En effet, elle passe à 310,50 € au lieu de 364,99 € chez le géant américain mais très généreux il vous offre en plus un code promotionnel d’une valeur de 5,51 €. Pour l’utiliser, il faudra tout simplement cocher la cache » Utiliser le coupon de 5,51 € « , la remise s’appliquera ensuite directement dans votre panier.

Toutefois, attention, Amazon s’engage à vous livrer la console entre le 23 et le 24 décembre, il est probable que le colis arrive avant, mais si votre commande est urgente il faudra être vigilant sur ce point avant de valider votre achat.

Concernant le produit, il s’agit donc de la Nintendo Switch OLED, qui conserve des dimensions proches du modèle classique. Elle dispose toutefois d’un écran plus grand avec des couleurs intenses et des contrastes plus élevés. Son support est plus large avec une nouvelle station d’accueil.