La Nintendo Switch OLED bénéficie d’une remise de 30 €

Si la Nintendo Switch OLED figure sur la liste de Noël d’un proche, c’est le moment d’effectuer votre commande. En effet, grâce à un code promo, la console voit son prix chuter de 30 €. Une remise intéressante qui vous permettra peut-être d’acheter un jeu pour l’accompagner par exemple.

La Nintendo Switch OLED passe à 289,99 €

Papa Noël va bientôt déposer ses cadeaux sous le sapin et s’il peut profiter des réductions il sera certainement ravi. En commandant à la Fnac, vous pourrez donc bénéficier d’une remise de 30 €, son prix passera donc de 319,99 € à 289,99 €. Pour l’obtenir à ce tarif, il faudra copier/coller le code promo FLOCON avant de valider votre commande, la réduction s’effectuera ensuite automatiquement.

Concernant l’ancien modèle, quelques améliorations ont été faites dont l’écran OLED de 7 pouces qui affiche de meilleures performances pour une meilleure immersion. Les grosses bordures qui entouraient l’écran ne sont plus présentes afin de donner un design plus moderne à la console. La capacité de stockage est doublée afin de vous permettre d’y incorporer plus de jeux.

Bien évidemment le fonctionnement classique de la console reste le même et vous retrouverez un éventail très large de jeux vidéos. A vous de faire votre choix !